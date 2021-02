Inter, Conte: “Fuga se vinciamo il derby? Guardate, io non dimentico chi diceva…”

Nella conferenza stampa alla vigilia del derby, Antonio Conte non ha voluto sentir parlare di fuga in caso di vittoria

Fuga in caso di vittoria del derby? Antonio Conte non vuole sentirne parlare. E non dimentica chi, solo qualche settimana fa, dava l'Inter ben più distante dal Milan in classifica. L'allenatore dell'Inter, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del derby contro il Milan, ha parlato così: