Sky – Conte non vuole lasciare l’Inter, ma il suo futuro dipenderà dal progetto

Il tecnico dell'Inter vuole vincere, se il progetto verrà dimensionato guarderà altrove per la sua carriera

L'Inter vuole dare continuità allo scudetto vinto in questa stagione, ma deve anche far fronte ai problemi finanziari del club. Da capire come i giocatori reagiranno alla richiesta di rinunciare a due mensilità e anche cosa deciderà di fare il tecnico. Questo il punto sull'allenatore nerazzurro, secondo Sky Sport:

"Conte vuole vincere, vuole una squadra competitiva. Non ha voglia di ricominciare a costruire. Se vengono fatti passi indietro (cessione giocatori importanti) e gli obiettivi commisurati a piccolo ridimensionamento guarderà ad altri orizzonti. Ambizione obiettivi e programmi sono le componenti fondamentali da far capire a Conte e da provare a condividerle. Se non sarà così le strade potranno anche dividersi. Non è solo questione economica, ma anche di progetto, di quello che potrà schiudersi nei prossimi mesi con una condizione economico-finanziaria diversa, con l'arrivo di nuovi partner. Ci sono movimenti finanziari che riguardano l'Inter ma deve legarsi a processo di crescita e non di fermo".