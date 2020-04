Inter, Conte non vuole perdere un’abitudine: la regola è la vittoria, dal 2012 ha sempre…

Antonio Conte non vuole perde l’abitudine. L’allenatore nerazzurro ha sempre vinto almeno un trofeo in stagione e mette nel mirino un trofeo tra scudetto, Coppa Italia ed Europa League. Come sottolinea il Corriere dello Sport, il tecnico leccese ha vinto quattro campionato tra Juventus e Chelsea consecutivamente – a cavallo del biennio alla guida della Nazionale tra il 2014 e il 2016 – rivitalizzando i bianconeri.

Una vittoria contro la Sampdoria nel recupero riporterebbe l’Inter a sei punti dalla vetta della classifica: il primo scudetto sulla panchina della Juventus arrivò proprio grazie a una rimonta sul Milan. Al Chelsea ha conquistato la Premier League al primo tentativo e la FA Cup l’anno successivo, senza dimenticare le promozioni in Serie A sulle panchine di Bari e Siena.

L’Inter non vince un trofeo dal 2011, quando arrivò quella Coppa Italia che Antonio Conte non ha mai vinto: “Possibile che si parta proprio da Napoli” con la gara di ritorno della semifinale, scrive il Corriere dello Sport. Un titolo che l’allenatore leccese vorrebbe aggiungere a una bacheca già molto ricca.