CorSera sull’Inter di Conte: “Mancano due cose ma c’è un gioco riconoscibile. Marotta vuole…”

Il Corriere della Sera in edicola oggi delinea la nuova strategia di mercato dell’Inter. Con l’arrivo di Conte, l’asticella delle aspettative si è alzata e finora si notano miglioramenti a livello di gioco e di punti, anche se ci sono vari aspetti da migliorare. Ed è proprio su questi dettagli che si concentra il CorSera:

“L’Inter troppo spesso nelle ultime stagioni ha vissuto di ricordi, si è affezionata ai suoi giocatori, anche se non vincenti. Un tratto su cui Marotta vuole intervenire, anche per far strada a quella mentalità vincente tanto predicata da Conte e ancora lontana. Nella prima stagione di un nuovo allenatore gli assestamenti sono inevitabili, un anno fa la scelta è caduta sull’ex c.t. proprio per minimizzare i rischi. Una crescita importante in termini di punti c’è stata (l’Inter ne ha 8 in più rispetto alla passata stagione), nel gioco riconoscibile, ma per ora sono mancati un trofeo e la mentalità vincente nelle sfide decisive”, il commento del quotidiano.