Repubblica – Inter, rosa ‘gommosa’ ma Conte non cambia: Eriksen dovrebbe convincerlo a…

La Champions League 2020/2021 è pronta a partire e ai nastri di partenza, per la terza stagione di fila, ci sarà anche l’Inter di Antonio Conte. Nell’esordio a San Siro di mercoledì sera contro i tedeschi del Borussia Monchengladbach, i nerazzurri proveranno a riscattarsi dopo aver conquistato un solo punto nelle ultime due tra Lazio e Milan.

Il quotidiano La Repubblica fa il punto della situazione in casa nerazzurra:

“Il gruppo dell’Inter è il più tosto – quattro squadre vere – ma la sconfitta di ieri con una neopromossa conferma che il Real, almeno ora, non è una testa di serie fuori portata. Antonio Conte debutta a San Siro col Borussia Monchengladbach e deve fare tre punti per non essere costretto subito a inseguire come l’anno scorso. È lecito che chi osserva abbia idee tattiche alternative al 3-5-2 nell’utilizzo di una rosa “gommosa” (puoi farci più o meno tutto), ma va ricordato che Conte non cambia, il suo è un calcio che attacca con due punte e due esterni offensivi e al centro cerca innanzitutto di riequilibrare l’aggressività degli esterni. Per prendersi la squadra Eriksen dovrebbe convincerlo a difendere a quattro e a togliere Perisic (4-3-1-2): nel derby Kolarov sarebbe stato meno esposto, ma il rientro di Bastoni e Skriniar rimetterà le cose nel senso voluto dal tecnico“.