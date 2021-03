EDICOLA CDS – Conte prepara la grande volata: per lo scudetto bastano 8 vittorie

Sulla prima pagina del Corriere dello Sport in edicola nelle prossime ore si parla della vittoria dell'Italia contro la Lituania

Sulla prima pagina del Corriere dello Sport in edicola nelle prossime ore si parla della vittoria dell'Italia in trasferta contro la Lituania. Ma non solo. Perché, dopo l'impegno per le nazionali, torna il campionato. E l'Inter di Antonio Conte prepara la volata scudetto. Ecco come titola il quotidiano: "Conte prepara la grande volata. Riparte la Serie A con l'Inter in fuga. Undici partite da giocare, compreso il recupero con il Sassuolo: per arrivare allo scudetto basteranno otto successi".