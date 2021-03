Italia, 2-0 alla Lituania: in gol anche Sensi. Timore per Bastoni. Eriksen in campo 90′

Serata positiva per gli interisti: Sensi decisivo nella partita dell'Italia, Eriksen in campo 90' della vittoria della Danimarca

Nerazzurri in forma anche in questa serata di impegni delle nazionali. Nella vittoria per 2-0 dell'Italia contro la Lituania, in gol anche Stefano Sensi. Entrato a inizio secondo tempo al posto di Pellegrini, il centrocampista dell'Inter ha trovato poco dopo il sinistro da fuori area che ha sbloccato il match, chiuso poi nel finale da Immobile su rigore. E proprio nei minuti finali Alessandro Bastoni è stato costretto a uscire dal campo per una botta alla schiena. Un po' di timore per i tifosi nerazzurri, anche se il difensore interista è uscito camminando e non dovrebbe aver accusato nulla di grave.