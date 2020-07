Inter, arrivata dall’Africa un’ottima notizia per Conte: Hakimi non perderà…

Dopo aver svolto le visite mediche e firmato il contratto che lo legherà per i prossimi cinque anni all’Inter, Achraf Hakimi è partito per le vacanze, che svolgerà in Spagna in compagnia della sua famiglia.

Come riporta Tuttosport, Antonio Conte ha ricevuto una buona notizia a proposito di Hakimi: la CAF, la federazione africana, ha deciso di rinviare di un anno la Coppa d’Africa, in programma originariamente a gennaio 2021. L’ex laterale del Borussia Dortmund non perderà, dunque, un mese a metà stagione.