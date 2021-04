Conte: “Handanovic e Vecino ok. De Vrij? Ha fatto solo un allenamento”

Il tecnico dell'Inter ha fatto il punto sui giocatori negativizzati dopo il Covid alla vigilia della sfida col Bologna

Domani l'Inter scenderà in campo in casa del Bologna. Conte ha ritrovato tutti i nazionali e aspetta di avere presto anche l'ultimo dei positivi, D'Ambrosio. Dei giocatori che hanno avuto il Covid ha parlato il tecnico in conferenza stampa: