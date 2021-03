Inter, Conte più carico che mai: “Futuro? Ha in mente un’idea affascinante”

Come vi abbiamo scritto, arrivano segnali inequivocabili sulla voglia di Antonio Conte di restare all'Inter. L'ex ct ha un'idea affascinante

Come vi abbiamo scritto, arrivano segnali inequivocabili sulla voglia di Antonio Conte di restare all'Inter. Non solo nella prossima stagione, ma anche per un futuro ancor più duraturo. Anche perché, scrive la Gazzetta dello Sport, l'allenatore nerazzurro ha in mente l'idea affascinante di aprire un ciclo vincente che possa definitivamente spezzare il dominio della Juventus: