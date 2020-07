GdS – San Lukaku da Anversa: il belga da record, ora nel mirino c’è Ronaldo. E Conte…

“Rieccolo San Lukaku da Anversa. Il gigante che tante volte ha preso l’Inter sulle spalle e l’ha condotta verso porti sempre sicuri”. Apre così l’articolo de La Gazzetta dello Sport in merito alla prestazione maiuscola di Romelu Lukaku contro il Genoa. Dopo la prova opaca contro la Fiorentina, il belga si è rifatto con gli interessi, segnando due gol e raggiungendo numeri sempre più importanti. 23 gol in Serie A al primo anno per Rom che prima ha raggiunto e poi superato Milito e Amedei al terzo posto dei bomber interisti al debutto nel campionato. Ora l’obiettivo è Ronaldo (25 nel 1997-1998) e Nyers (26 nel 1948-1949) ma intanto il belga ha fatto segnare il suo record personale con 29 gol in stagione, due in più del primato precedente risalente al 2017-2018 ai tempi dello United.

CONTE E LUKAKU – Dopo il suo arrivo all’Inter, Conte ha sempre lasciato intendere di volere un centravanti alla Lukaku. Il tecnico è stato accontentato e la risposta dell’attaccante è stata super: “Utilizzatissimo, uomo dell’Inter di oggi e anche di domani. Già, perché nell’incertezza che avvolge per motivi diversi il futuro di Lautaro e Sanchez, i nerazzurri sono certi che il Conte bis ripartirà con Lukaku al centro di tutto. E non è poco”, spiega La Gazzetta dello Sport che poi aggiunge: “I due gol ai rossoblù sono la fotografia di quello che Romelu sa fare e può fare: prima di testa, giocando d’astuzia nel duello volante con Zapata, per sbloccare la contesa e creare il gap; poi al termine di una corsa da carrarmato, danzando in mezzo all’area e piazzandola dove Perin può soltanto metterci lo sguardo”.