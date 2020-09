Inter-Carrarese, buone risposte per Conte: Antonio se la ride in attesa di Vidal

Al netto della difficoltà non enorme della partita, l‘Inter ha dato buone risposte ad Antonio Conte ieri contro la Carrarese in vista dell’esordio in campionato a San Siro contro la Fiorentina:

“Nulla di clamoroso considerando il valore dell’avversario, ma il 7-0 alla Carrarese (Serie C) ha comunque fornito risposte positive in vista del campionato (il 26 c’è la Fiorentina). Ad Appiano Gentile sono stati ancora loro a metterla dentro: due gol per Lukaku, due per Lautaro. Martedì, con il Lugano, era finita 5-0. E in copertina c’erano il Toro (doppietta) e Big Rom (rigore). Ieri, quasi un copia-incolla con un applauso anche per Young e Sensi. E Antonio (in attesa di Vidal) se la ride“, scrive la Gazzetta dello Sport.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)