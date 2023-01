Conte: “In Inghilterra c’è questa cattiva abitudine. È davvero difficile. In Italia…”

Il Tottenham non sta attraversando un buon momento. Gli Spurs sono reduci dalla cocente sconfitta interna nel derby di Londra contro l'Arsenal. Intervenuto in conferenza stampa, Antonio Conte ancora una volta sfoga la sua rabbia: "In Inghilterra c'è la cattiva abitudine che ci sia solo l'allenatore a parlare e a spiegare. Non ho mai visto il reparto medico venire qui a spiegare perché questo giocatore ha difficoltà a riprendersi. Non ho mai visto il club o il direttore sportivo venire qui per spiegare la strategia e la visione del club".