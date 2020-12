Inter, escluse grosse spese: “Ma Conte si presenterà al vertice con un’intenzione precisa”

Una partita, poi la programmazione. L’Inter si prepara al prossimo mercato di gennaio, una tematica da affrontare subito dopo la gara del Bentegodi contro l’Hellas Verona. Sul tavolo le due posizioni: quella della società, che esclude grossi investimenti, a maggior ragione dopo l’eliminazione europea; quella di Conte, che chiederà comunque uno sforzo per inseguire lo scudetto. Scrive il Corriere dello Sport:

“In sostanza, Conte si presenterà al vertice per spiegare che, senza almeno un paio di rinforzi, un centrocampista e un attaccante, lo scudetto resterà per lo meno un’impresa complicata. La società, però, non potrà che ribadire come la situazione non sia cambiata, anzi forse peggiorata, visto che l’eliminazione da Champions (ed Europa League) ha tolto altri ricavi. Significa che sono da escludere nuovi investimenti, che si potrà puntare solo su scambi o prestiti e che, in ogni caso, la priorità sarà quella di ridurre il monte ingaggi“.

(Fonte: Corriere dello Sport)