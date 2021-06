Conte torna sull’Inter: “Situazione non voluta, il calcio si evolve e io studio”

L'allenatore torna a parlare dell'addio ai nerazzurri e si sofferma su quello che farà nella prossima stagione

Torna a parlare Antonio Conte. L’ex allenatore dell’Inter, sostituito da Simone Inzaghi, ha commentato anche il suo addio ai nerazzurri. Queste le sue parole ai microfoni di Radio Rai, all'interno della trasmissione Radio Anch'io Sport, riportate da TMW: "Anno sabbatico? Sarà un anno in cui cercherò di studiare e continuare ad approfondire determinate situazioni. Voglio sfruttare la massimo questa situazione non voluta. Ma va bene così, sfrutterò il periodo per stare con la famiglia e per guardare calcio, che si evolve sempre e va avanti".