Tuttosport: “Milan, derby dominato nel gioco. Fossimo in Conte e nell’Inter ci domanderemmo…”

“Non è solo la certificazione del primato e il consolidamento del vantaggio. Questo derby vinto dal Milan di misura nel risultato, ma dominato nel gioco, può essere molto di più”. Apre così l’articolo di Tuttosport in merito alla sconfitta dell’Inter contro il Milan nel derby che regala il primato solitario ai rossoneri. “Palpabile la delusione in casa Inter, che a suo discapito può solo appellarsi al Covid e all’emergenza difesa. Sei assenti sono tanti, ma fossimo in Conte e nella dirigenza proveremmo anche a domandarci per quale motivo hanno deciso di dar via Godin, per essere poi costretti già alla quarta di campionato ad adattare due giocatori (D’Ambrosio e Kolarov) alla difesa a tre. Che conoscono bene entrambi, sia chiaro, ma che non sempre hanno frequentato, in passato”, commenta il quotidiano torinese che punta il dito verso Kolarov, peggiore in campo, che ha sulla coscienza entrambi i gol subiti.