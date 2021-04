Conte: “Venire all’Inter la scelta più difficile. Qui il non plus ultra del…”

Intervenuto in conferenza stampa, Antonio Conte ripercorre il suo anno e mezzo all'Inter

"Ma non sono una persona che sceglie situazioni di comfort, che vive di rendita, sono uno a cui piace mettersi sempre in gioco e in discussione. L'Inter credo che sia stata il non plus ultra del mettersi in gioco. In tutto questo avevo e continuo ad avere tantissimo da perdere. Però la soddisfazione che nonostante questo io ho la testa dura, vado avanti pronto ad abbattere anche i muri con la testa".