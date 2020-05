Inter, Conte lavora con un obiettivo per la ripresa. Sui tamponi il club ha deciso…

Conte intanto dirige i lavori con la solita meticolosità. E vuole piazzare lo sprint giusto, appena riprenderà il campionato“, sottolinea il Corriere dello Sport. Non è ancora detta l’ultima parola, è il concetto. E il tecnico nerazzurro vuole ripetere il ruolino di marcia avuto all’inizio della stagione: 6 vittorie su 6 per provare a contendere a Juve e Lazio lo scudetto.

Adsi lavora da giorni in vista della ripresa, non ancora definita, del campionato. Ieri la squadra ha lavorato anche con il pallone e in gruppo.attende che si possa tornare anche alle partitelle. Ci si allena sotto il caldo e si cerca quindi di abituarsi alle temperature con le quali si dovrà giocare. La squadra sarà sottoposta ad altri tamponi, ma l’Inter non renderà noto il programma degli esami. Si limiterà, qualora ci fosse, a comunicare l’eventuale positività al Covid19 di un proprio giocatore. “