L’Inter torna ad Appiano: squadra divisa in due gruppi. Previsti nuovi tamponi per tutti

Dopo la domenica di riposo, l’Inter tornerà in campo questa mattina ad Appiano Gentile agli ordini di Antonio Conte. Come riportato dal Corriere dello Sport, i nerazzurri nelle prossime si sottoporranno nuovamente ai tamponi, dopo quelli effettuati la settimana scorsa che avevano tutti dato esito negativo. Scrive il quotidiano:

“Domenica di riposo, per l’Inter che riprenderà gli allenamenti questa mattina ad Appiano Gentile. Il lavoro sarà suddiviso in due gruppi anche oggi. Dovuto distanziamento anche durante gli esercizi col pallone: nella seduta di sabato, a esempio, non era mancata la parte tecnico-tattica evitando però i contrasti di gioco. Ritmi quindi meno blandi mentre l’Inter rimane in attesa di indicazioni certe per poi intensificare la preparazione. Nelle prossime ore è previsto un nuovo giro di tamponi per la squadra, dopo che i test settimana scorsa avevano dato esito negativo per tutti“.

(Fonte: Corriere dello Sport)