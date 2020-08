Inter-Conte, restare insieme non è stata solo una questione economica

C’è chi ritiene sia stata solo una questione di soldi se Conte e l’Inter sono tornati insieme. La separazione poteva costare molto ad entrambi e questo è vero. Ma ci sono anche delle questioni tecniche in ballo. A cominciare da quanto di buono è stato fatto in questa stagione. “C’è stata una crescita della squadra, accompagnata da una sempre più solida consapevolezza nei propri mezzi e nella propria forza. Significa che cambiare allenatore avrebbe comportato ripartire da zero o quasi. Basti sottolineare che Allegri, il prescelto come sostituto, avrebbe subito virato verso la difesa a quattro. Il discorso vale anche per Conte, che pensa di aver costruito qualcosa in questa prima lunga annata alla Pinetina e che, nella prossima, potrebbe andare all’incasso“, è la riflessione del Corriere dello Sport. E il giornale aggiunge anche per il nuovo allenatore sarebbe stato impossibile trasferire in poco tempo alla squadra il suo credo. Più di una questione di soldi insomma e più di un buon motivo per restare insieme.

(Fonte: Corriere dello Sport)