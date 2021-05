La Stampa – Conte-Inter, c’è il Tottenham dietro la scelta del tecnico? Inzaghi in pole

Secondo il quotidiano ci sarebbe il club di Levy dietro il possibile divorzio tra il tecnico e il club

Tira aria d'addio tra Antonio Conte e l'Inter . Mai come in queste ore il tecnico è lontano dalla panchina nerazzurra. Secondo quanto riporta La Stampa, ci sarebbe il Tottenham dietro il possibile divorzio tra il tecnico e il club. Gli Spurs hanno proposto un contratto con ingaggio faraonico all’allenatore salentino: uno stipendio annuo abbondantemente superiore ai 13 milioni "I quasi 20 milioni di ingaggio messi sul piatto dagli inglesi sono un argomento molto convincente".

"L’Inter, se si consumerà il divorzio con Conte, dovrebbe chiamare al timone Simone Inzaghi. L’allenatore della Lazio rappresentava la seconda scelta dopo Massimiliano Allegri, che era stato contattato dal club nerazzurro. Inzaghi garantisce una continuità di modulo giocando col 3-5-2 come Conte. Per questo viene preferito all'altro papabile: Sinisa Mihajlovic. Resta da capire quali interpreti avrebbe a disposizione Inzaghi al termine del prossimo mercato che si annuncia difficile per l’Inter. Di fronte a questo scenario diventa sempre più incomprensibile la scelta di Suning di non vendere il club al fondo londinese BC Partners per 800 milioni tra febbraio e marzo".