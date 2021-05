ANSA – Inter, probabile addio Conte entro sabato senza vertici. Progetti lontani

Sembra inevitabile il divorzio fra l'Inter e Antonio Conte dopo la vittoria trionfale dello scudetto secondo quanto apprende l'Ansa

Anche l'agenzia di stampa Ansa si sbilancia sulla questione Conte-Inter. Ecco l'agenzia diffusa in queste ore:

"Sembra inevitabile il divorzio fra l'Inter e Antonio Conte dopo la vittoria trionfale dello scudetto. Secondo quanto apprende l'Ansa, il progetto di Suning non coincide con quello - proiettato verso la crescita - del tecnico salentino.

La società nerazzurra deve far quadrare i conti e questo implica un piano di tagli e cessioni anche eccellenti. Un ridimensionamento che Conte non puo' approvare e che lo spinge a trovare una soluzione per una separazione consensuale. Con ogni probabilita' entro sabato gli accordi saranno definiti senza la necessita' di ulteriori incontri con i vertici societari".