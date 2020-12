C’è ancora grandissima delusione per l’eliminazione dell’Inter da tutte le competizioni europee. Nel mirino finisce Antonio Conte. Franco Vanni, di Repubblica, fa un parallelismo per commentare la scelta di affidare l’Inter ad un ex bandiera della Juventus.

“Antonio Conte all’Inter era una scommessa rischiosa fin dall’inizio. Ve lo vedete Totti ad allenare la Lazio?”, si è chiesto il giornalista di Repubblica.