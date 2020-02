Conte in conferenza: “Voci di mercato? L’Inter si presta più di altre. Spesso…”

Nel corso della conferenza stampa di oggi, Antonio Conte ha commentato le voci di mercato che riguardano Lautaro Martinez. Queste la parole del tecnico: “Nonostante la giovane età, lui ha abbastanza la testa sulle spalle per capire che le voci di mercato contano pochissimo. Vedo che spesso e volentieri finito il mercato si parlava già del mercato futuro, di giocatori che potevano essere venduti e acquistati: l’Inter si presta molto alle vicende di mercato. Altre sono molto più abbottonate, non ci sono molte notizie in periodi come questo. I giocatori sono concentrati, sanno che quello che fanno in campo sono le cose importanti: il chiacchiericcio conta zero”.