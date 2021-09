TS – Da Conte a Inzaghi, la differenza principale tra i due ha reso l’Inter più spettacolare

Tra i tanti aspetti positivi della partita di San Siro, Tuttosport ne sottolinea uno che è in controtendenza rispetto a quanto visto con Conte

"Quattro gol al Genoa, tre al Verona, due alla Samp e sei al Bologna. In tutto fanno quindici in quattro giornate: è record nell’era dei tre punti in Serie A". Apre così l'articolo di Tuttosport dopo il 6-1 rifilato dall'Inter al Bologna che ha rimpinguato il bottino di reti realizzate dalla truppa nerazzurra. E sono ben 9 i giocatori andati a segno, sintomo di un gruppo che è rimasto forgiato e forte dopo lo Scudetto vinto.