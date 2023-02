Conte: “Ritorno in Italia? Vivo il presente, ma questo Paese è nel mio cuore”

Nella conferenza stampa che ha tenuto a San Siro dopo la sconfitta contro il Milan in Champions League, l'allenatore del Tottenham Antonio Conte ha parlato di un suo possibile ritorno in Italia. «Tornare a San Siro è qualcosa di unico. Considero questo uno stadio storico e bellissimo. Così gremito è bello, si è riacceso l'entusiasmo a Milano e questo mi fa piacere. L'atmosfera era contraria a noi, si sono fatti sentire in modo importante. Mi auguro che accada lo stesso per noi quando giocheremo in casa. Tornare in Italia in futuro? Cerco di vivere il presente, son successe tante cose. Ma sapete che da italiano ed ex ct della Nazionale l'Italia è nel mio cuore e non ci sarà problema tornare un giorno», ha risposto.