Mark Iuliano, ex bianconero come Antonio Conte, ha parlato della sua Inter e delle sue ultime dichiarazioni sul secondo posto. «Conte non è un allenatore al quale piace accontentarsi e stare dietro alla Juve penso gli faccia male. Credo avesse programmato un altro risultato quest’anno. Penso che ritenesse di poter stare più vicino alla juve come organico e come risultati ma non essendo così credo sia molto arrabbiato anche con stesso», ha detto.

(Fonte: SS24)