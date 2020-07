Conte: “Secondo il primo dei perdenti”. Biasin: “Se riemergi dopo 10 anni diventa…”

“Il secondo è il primo dei perdenti. La storia la scrive chi vince”. Queste le parole di Antonio Conte dopo Inter-Fiorentina in merito ad un possibile piazzamento dei nerazzurri al secondo posto in classifica. Fabrizio Biasin, all’indomani della gara, ha commentato così le dichiarazioni del tecnico: “Il secondo è il primo dei perdenti” ha tanto senso se vinci da 10 anni. Se invece dopo 10 anni stai provando a riemergere, il secondo non è più “il primo dei perdenti” ma “il primo candidato a dar fastidio ai vincenti”. E conta”.