Inter, Vidal non basta: Conte aspetta pure Kanté, Thomas l’alternativa. Ma prima…

L’arrivo ormai imminente di Arturo Vidal potrebbe non bastare ad Antonio Conte. Secondo il Corriere dello Sport, il tecnico dell’Inter si aspetta qualche altro innesto, anche a centrocampo: “Con l’arrivo di Vidal la mediana nerazzurra non sarà ancora completa. Almeno nei pensieri dell’ex allenatore della Juventus e del Chelsea che aspetta pure Kanté o in alternativa un calciatore di spessore internazionale con caratteristiche simili (Thomas dell’Atletico?).

In realtà, però, quando sarà ufficializzato Re Artù, l’Inter potrebbe dichiarare chiuso il suo mercato in entrata almeno fino a che non ci saranno alcune uscite “pesanti”. Per intendersi legate a elementi importanti come Brozovic, Eriksen, Godin, Candreva, Joao Mario, Dalbert, Perisic, Vecino, Ranocchia ecc. In viale della Liberazione sanno benissimo che l’organico è da completare con un centrocampista centrale, un “quinto” di sinistra e una quarta punta, ma la rosa attuale è extralarge (per l’allenatore lavorare in certe condizioni non è facile…) e prima è necessario sfoltirla“.