Sandro Sabatini: “Pioli, lezione a Conte. Kolarov? Nasce terzino non può fare centrale”

«Nessuno lo vuole dire in questi termini ma nel derby Pioli tecnico e Pioli tattico ha dato una lezione a Conte». Sabatini a Pressing dice così la sua nella stracittadina tra Milan e Inter. «Si dice sempre che è merito di Conte quando l’Inter vince, ma non è solo merito suo soltanto, così come quando perde. Non è tutta colpa di Conte. Ma quando ha vinto con la Fiorentina nonostante Kolarov lì si è nascosta una lacuna. E Brozovic ha fatto una prestazione negativa ieri ma in quella posizione anche quando ha vinto. Conte però schiera Kolarov lì. Uno che nasce terzino non può chiudere la carriera da centrale, nel ruolo in cui è lacunoso, è la storia. L’allenatore deve cambiare il modulo. Nel suo ruolo Kolarov è ancora un signor giocatore. Eriksen quando è entrato aveva una faccia, poverino…».

(Fonte: Pressing, Italia1)