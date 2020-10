Galliani: “Il derby? Magari l’Inter con Skriniar e Bastoni sarebbe stata diversa. Ma il Milan…”

Adriano Galliani, in un’intervista a ’90esimo minuto’, ha parlato del derby vinto dal Milan e ha sottolineato: «Se vai in campo con 6-7 titolari sei una squadra inevitabilmente diversa. Io sono ultra-tifoso del Milan, e quindi figuriamoci; ma parlando da sportivo, magari l’Inter con Skriniar e Bastoni sarebbe stata una squadra diversa».

Poi ha aggiunto su Ibrahimovic: «Anche lui avrebbe fatto più gol se non avesse saltato alcune gare per il Covid. È una lotteria, col virus dobbiamo conviverci. Dieci anni fa abbiamo vinto un derby 1-o e c’era lui in campo, Materazzi aveva fatto lo stesso fallo di quello di Kolarov. Nel post lockdown il Milan in pratica è sempre stato primo, da sedici giornate. Ha finito bene lo scorso campionato e ha cominciato bene adesso».

(Fonte: Raisport – TMW)