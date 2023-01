Conte: “Se le mie aspettative fossero le stesse che avevo alla Juve o all’Inter…”

Dal ritorno dalla sosta per il Mondiale, il Tottenham non ha vinto nemmeno una gara in Premier League. La squadra di Conte è reduce dalla sconfitta per 4-2 contro il Manchester City. Al termine della gara l'ex tecnico dell'Inter ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle difficoltà degli Spurs di ridurre il divario con le prime. "Se le mie aspettative fossero le stesse che avevo alla Juve o all'Inter, sarebbe pericoloso perché la mia frustrazione sarebbe grande. Invece so qual è il mio compito in questa situazione e poi sto lavorando molto perché voglio migliorare. Voglio migliorare la squadra e il club con la mia visione, con la mia idea, con i miei suggerimenti. Poi di sicuro vedremo".

"Come colmare il divario con le prime? Questa non è una domanda per me. Questa è una domanda per il club. Sono deluso. Questa è la prima volta nella mia carriera che la mia squadra subisce quattro gol in un tempo. Dobbiamo continuare a lavorare e cercare di migliorare questo gruppo di giocatori. Quando vi dico che dobbiamo ridurre il divario, il processo è appena iniziato. Bisogna lavorare, continuare a lavorare e migliorare tecnicamente e tatticamente. Queste partite sono importanti per noi per capire la differenza tra noi e gli altri top club. Abbiamo molta differenza in questo momento, ma siamo pronti a lavorare e a lottare".