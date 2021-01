TS – Inter, Conte in stile The Last Dance. “Aver battuto la Juventus rappresenta…”

“I risultati, prima di tutto. E aver battuto la Juventus è un segnale che Antonio Conte ha spedito a tutto il campionato e anche ai critici. Dalla sua parte c’è la forza dei numeri”. Apre così l’articolo di Tuttosport in merito al percorso stagionale dell’Inter che, in casa, ha vinto contro la Juve la sesta partita di fila – non accadeva dal dicembre 2018 – ottenendo anche 9 punti negli scontri diretti con Milan, Napoli, Roma, Juve, Atalanta e Lazio. “L’Inter rimane in vetta alla classifica della Serie A per reti (secondi in Europa dietro il Bayern Monaco), assist (secondi in Europa dietro il Bayern Monaco), cross, chilometri percorsi, gol di testa. E si potrebbe andare ancora avanti, ma il calcio non è solo una questione di numeri. Conte lo sa e la risposta della sua squadra sul campo si è vista”, spiega ancora il quotidiano torinese.

Quella contro la Juventus è stata “una prestazione di testa, cuore, coraggio e attributi, proprio come vuole il tecnico salentino. […] Nelle parole di Conte del post vittoria a San Siro c’è la filosofia con la quale sta affrontando questa stagione, quasi come fosse “The Last Dance”, l’ultimo ballo, la definizione di coach Phil Jackson per i suoi Chicago Bulls 1997-98, poi diventato il titolo di una serie di successo sulla vita di Michael Jordan”, aggiunge Tuttosport che ribadisce come il concetto del ‘noi contro tutti’ possa far leva e spingere l’Inter verso il grande obiettivo. “Aver piegato la Juventus rappresenta quella spinta decisiva nell’autostima per dare l’assalto allo scudetto: tutto subito, come se fosse davvero l’ultimo ballo, senza pensare alle questioni contrattuali o al rinnovo di un accordo in scadenza nel giugno 2022”, la chiosa del giornale.