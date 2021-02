Condò: “L’Inter è in guerra e vedo Conte come Al Pacino. Suning? Credo che…”

A Sky Sport, Paolo Condò, parlando dell’ottima vittoria dell’Inter a Firenze contro la Fiorentina, si è detto convinto che, grazie alle grandi capacità di motivatore di Antonio Conte, la squadra non risentirà nel breve periodo in campo di quanto sta accadendo a livello societario:

“Se i problemi societari possono influire sulla corsa scudetto dell’Inter? Secondo me, a breve scadenza no, perché Conte è un leader in tempo di guerra. Ora l’Inter è in guerra, anche se finanziaria. Me lo vedo molto alla Al Pacino, che entra nello spogliatoio e dice alla squadra di dare il massimo in campo. Ma, quando dico breve scadenza, dico primavera. Fino al 31 marzo, metto la mano sul fuoco che non risentirà della situazione“.

(Fonte: Sky Sport)