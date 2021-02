Conte, lezione tattica a Inzaghi: scacco matto in una semplice mossa

L'Inter batte 3-1 la Lazio e vola in testa alla classifica, il tecnico nerazzurro vince il duello con il collega biancoceleste

Serata da incorniciare per l'Inter, che batte 3-1 la Lazio e si porta in testa alla classifica. Il Corriere dello Sport pone l'attenzione su Antonio Conte, che vince senza ombra di dubbio il confronto a distanza con Simone Inzaghi: "Conte ha piegato Inzaghi sul suo terreno preferito: il contropiede, spinto dal furore di Big Romelu, nuovo capocannoniere del campionato. [...] E’ bastato lo stop di Radu per mandare in crisi un reparto su cui la società non è intervenuta a dovere l’estate scorsa. Musacchio, preso a gennaio, è stato lasciato fuori. Il tecnico preferisce il palleggio di Patric e questa è stata la chiave di una partita in cui è stato fatale esporsi e comandare il gioco. Copione sbagliato. Non servono il 65% di possesso e 30 cross se giochi con due contropiedisti come Immobile e Correa e davanti ti ritrovi Skriniar, De Vrij e Bastoni".