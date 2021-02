Inter, un’attesa lunga 11 anni: primato e messaggio al campionato

Missione compiuta per i nerazzurri, che battono 3-1 la Lazio e si portano in testa alla classifica, scavalcando il Milan

Missione compiuta per l'Inter, che batte 3-1 la Lazio e si porta in testa alla classifica. Un messaggio chiaro al campionato, a una settimana dal derby, come scrive il Corriere dello Sport: "Vola l’Inter, sprofonda la Lazio. L’ombra di Lukaku e Lautaro sullo scudetto. La strada è ancora lunga, ma c’è aria di svolta. La tripletta vale il sorpasso sul Milan. Meglio di così Conte non poteva presentarsi al derby. Diventerà l’occasione buona per la fuga".