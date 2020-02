TS – Inter, tocca alla coppia Sanchez-Lautaro: Conte sceglie il turnover con il Ludogorets

Tocca ancora a Daniele Padelli contro il Ludogorets. Tuttosport spiega che con Samir Handanovic potrebbe restare ad Appiano gentile e non partire per Razgrad per continuare le terapie in vista dei prossimi impegni. Turnover per Antonio Conte in Bulgaria, con alcuni cambi per far rifiatare i titolari in vista della sfida di campionato contro la Sampdoria di domenica sera.

Non partiranno per la Bulgaria nemmeno Bastoni, alle prese con l’influenza, Gagliardini, Sensi ed Esposito. In difesa ci saranno Godin, Ranocchia e D’Ambrosio, con Moses e Biraghi sulle corsie esterne. Al centro spazio a Borja Valero insieme a Christian Eriksen, alla seconda da titolare dopo Udine, mentre in avanti fuori Lukaku: Conte si affida alla coppia Sanchez-Lautaro, con l’argentino diffidato e a rischio squalifica.

Il ‘Toro‘ non l’unico: oltre a lui potrebbero saltare la gara di ritorno anche Godin, Barella e Candreva.