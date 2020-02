Inter, senza Handanovic difesa in imbarazzo: altri tre infortuni hanno complicato le cose

L’Inter di Antonio Conte ha attraversato diverse difficoltà nell’arco di questa stagione. Le principali, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, legate agli infortuni. Spiega la rosea: “Il percorso di crescita è stato rallentato dai diversi infortuni che hanno colpito la rosa da inizio stagione. L’assenza forzata di Handanovic è soltanto l’ultima defezione di una serie di incidenti che hanno costretto l’Inter a giocare spesso in emergenza ma soprattutto Conte ad affidarsi quasi sempre al solito blocco di giocatori. Il mercato è arrivato in soccorso ma alla sfortuna non c’è gran rimedio. L’assenza di Handanovic si è sentita soprattutto a livello di leadership. La difesa sembra spesso in imbarazzo senza le urla del capitano a telecomandare scalate e marcature o a imporsi nelle uscite. Il primo forfait “segnante” è stato quello di Sensi, il giocatore più incisivo del primo mese e mezzo della stagione: la formula doppio play aveva portato l’Inter a dominare il palleggio nella metà campo avversaria. E poi il KO di Sanchez a ottobre ha costretto la LuLa agli straordinari”.