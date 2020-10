Conte, una macchina da derby: da allenatore fra Inter e Juventus ha sempre vinto

In vista del derby di sabato sera l’Inter può contare su un’arma in più: Antonio Conte. Il tecnico nerazzurro può vantare un feeling particolare con le stracittadine vissute da allenatore: come ricorda Tuttosport, nei sei precedenti fra Juventus e Inter ha ottenuto altrettante vittorie.

“L’antidoto al Covid? È Antonio Conte. In Serie A, ha vinto tutti i derby che ha disputato da allenatore, prima alla Juventus, quindi all’Inter. Bilancio da schiacciasassi: 13 gol segnati dalle sue squadre contro due, entrambi subiti nel primo tempo dell’ultima stracittadina da Rebic e Ibrahimovic. […] Ora Conte insegue la settima vittoria in sette stracittadine di campionato“.