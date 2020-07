Sky – Conte, responsabilità su scelte o cambi. Ma non su infortuni: mai la migliore Inter

A Skysport si è parlato dell’Inter e delle difficoltà di questo periodo. Andrea Paventi ha sottolineato: «È sotto gli occhi di tutti l’incapacità della squadra nerazzurra di non chiudere le partite. Responsabilità Conte? Tutti gli allenatori hanno responsabilità quando i risultati non arrivano. Ha la responsabilità delle scelte, iniziali o dei cambi in corso, potrebbe aver fatto degli errori, ma non ha responsabilità sugli infortuni. Non ha avuto mai il centrocampo migliore. Prima ha perso Sensi, poi Brozovic, poi anche Barella. Ha perso tre difensori su cinque più la squalifica di Skriniar. Non ha mai potuto mettere la migliore formazione in campo».

(Fonte: SS24)