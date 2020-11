Il Giornale – Inter, ieri Conte ha usato le maniere cattive con Eriksen. Ora è di nuovo…

Anche ieri, Antonio Conte ha lasciato per tutta la partita in panchina Christian Eriksen. Ormai, come confermato dall’amministratore delegato Marotta prima di Inter-Torino, la rottura con il danese sembra definitiva. Ma Il Giornale è convinto che scelte nette di questo genere, se sufficienti a ottenere successi, potranno comunque fare il bene dei nerazzurri:

“Che, una volta tornato lui, deve per forza tornare a vincere anche in Europa. Con le buone o, meglio ancora, con le cattive. Come sa far lui. Quelle maniere usate con Eriksen, ieri fuori per 90’ nonostante la sua qualità mancasse eccome. Ma comanda lui. E ora è di nuovo lui. E ha ragione lui. Ma solo se vince“.

(Fonte: Il Giornale)