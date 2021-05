Marani: “Addio Conte? Progetto Inter si riduce. Allegri sarebbe segnale di forza”

Dopo l'annuncio ufficiale della risoluzione del contratto del tecnico salentino con i nerazzurri il giornalista ha detto la sua

L'addio di Conte nel commento di Matteo Marani. Il giornalista ha parlato della separazione dall'Intercome di un segnale su un progetto «che si sta riducendo e dietro a questo progetto più piccolo non ci può stare una figura grande. Se Marotta riuscisse a portare Allegri sarebbe un segnale importante per l'Inter in questo momento», ha detto.