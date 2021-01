Udinese-Inter, Conte è una furia: ecco l’episodio che sottolinea a Maresca

“Maresca, sei sempre tu, sempre tu, come al Var”. Tuona Antonio Conte, tuona a fine partita quando – dopo esser stato espulso dal direttore di gara – abbandona il campo lanciando strali nei confronti del fischietto. Il riferimento del tecnico nerazzurro è chiaro, chiama in causa il Var, e nello specifico l’episodio di Inter-Parma quando Maresca era appunto impiegato al VAR che non concede un calcio di rigore netto per fallo di Balogh su Perisic.

L’errore in quella gara, Inter-Parma, costò a Maresca uno stop (insieme al direttore di gara Piccinini) che conclusero il 2020 con una pausa di riflessione per gli evidenti errori commessi.

Altro giro, altro errore. Antonio Conte non ha dimenticato l’episodio in questione e difficilmente dimenticherà quello di oggi quando, Arslan, già ammonito, non viene sanzionato per la seconda volta per un chiaro fallo da ammonizione.