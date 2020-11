GdS – Inter-Parma, stop per Piccinini e Maresca: possono ripartire a fine anno dalla Serie B

Pesa il rigore non assegnato dall’arbitro Piccinini, non supportato nell’occasione dal VAR Maresca, per il contatto tra Perisic e Balogh in occasione dell’anticipo di sabato a San Siro tra Inter e Parma. La Gazzetta dello Sport spiega la situazione legata ai due fischietti:

“Ancora uno stop, anzi due. I vertici arbitrali hanno valutato negativamente la prestazione dell’arbitro e del Var di Inter-Parma, sabato sera a San Siro, così – a una settimana dal caso Giacomelli in Milan-Roma – si profila uno stop per Marco Piccinini, direttore di gara, e per Fabio Maresca ai monitor. Complice la pausa per la Nazionale, i due arbitri potrebbero tornare in campo ragionevolmente per la fine dell’anno. E, dopo la riunificazione tra i fischietti di A e B, non è escluso che il rientro possa passare dal campionato cadetto“.