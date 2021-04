Marianella: “Conte arrivato alla Juve non perché era una gloria. E all’Inter…”

Il giornalista si è soffermato sul lavoro fatto dal tecnico nerazzurro dal suo arrivo a Milano e in generale sulla sua carriera

Massimo Marianella, su Skysport, ha parlato della stagione dell'Inter e del lavoro svolto da Conte. «Anche all'Inter hanno avuto problemi come il coronavirus. Il tecnico nerazzurro penso sia tra i più bravi del pianeta. Lo ha dimostrato per tutta la sua carriera», ha sottolineato.

«Lo ha dimostrato - ha aggiunto il giornalista - arrivando alla Juventus e non arrivandoci perché è stato una gloria della Juventus, ma per quello che aveva fatto prima a livello più basso dei vari campionati. Quello che aveva fatto Lippi per esempio. Ha dimostrato quanto vale in Inghilterra, in un Chelsea che era arrivato decimo l'anno prima. Conte può essere orgoglioso ancora una volta del suo lavoro».