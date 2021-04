Conte-Inter, legame speciale: “Sì al rinnovo. Antonio indica già il primo acquisto-Champions”

Tra Conte e l'Inter si è ormai creato un legame speciale. Rinnovo di contratto ipotesi concreta. E si pensa al primo acquisto-Champions

Marco Macca

Antonio Conte lo ha dichiarato apertamente dopo l'importantissima vittoria contro il Bologna, la nona consecutiva. "Si è creato un legame speciale tra me, lo staff e i calciatori". Insomma, sembra passata una vita dallo sfogo di Bergamo di qualche mese fa, in cui tra l'allenatore nerazzurro e la dirigenza sembrava essersi consumata una rottura insanabile. Ora, invece, il legame pare più profondo che mai. Merito di un lavoro straordinario di tutti, merito di uno scudetto ormai in arrivo.

E proprio con uno scudetto in tasca Conte e il club, visti i grandi rapporti, potrebbero sedersi al tavolo al termine della stagione per programmare il 2021-22 e, magari, un prolungamento di contratto. Conte, infatti, guarda a un futuro ancora nerazzurro, con una missione ancora da compiere: rendere l'Inter competitiva anche in Europa. Con un primo acquisto già in mente: un attaccante forte che possa completare il reparto ora occupato da Lukaku, Lautaro e Sanchez. Scrive gazzetta.it:

Appuntamento a fine stagione

"... Un rinnovo del quale non si è ancora parlato. Allo stato attuale, non c’è una data già decisa per un incontro con la dirigenza: facile che possa esserci a fine stagione, per evitare di iniziare il 2021-22 in scadenza. Un discorso comunque prematuro, prima c’è uno scudetto da conquistare dal quale dipenderà il futuro".