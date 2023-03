Conte: “Iniziato un percorso, ci vuole tempo. Vincere? Rischi frustrazione se…”

Antonio Conte, tecnico del Tottenham ha parlato ai microfoni di SportMediaset alla vigilia della sfida di Champions League contro il Milan. Queste le sue parole sul suo ritorno in campo dopo due settimane di riposo: "Sono sempre stato in contatto con lo staff, in queste situazioni devi far sentire la tua presenza il più possibile: mi sento di ringraziare lo staff e i giocatori, stare due settimane senza allenatore non è semplice. Torno con grande energia, con la voglia di respirare l'erba e stare a contatto con l'ambiente cercando di lavorare come sempre fatto. Il Milan? L'anno scorso hanno vinto lo scudetto, noi siamo arrivati quarti: per noi fare un ottavo di Champions League è uno step rispetto all'anno scorso.