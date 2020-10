TS – Conte, sugli arbitri nessuna polemica ma il messaggio per la società è partito

Non ha voluto dire nulla sugli errori degli arbitri nelle gare precedenti. Antonio Conte ha spiegato che lui si deve concentrare sul campo come i suoi e non deve pensare ad altro. «Penso che sia giusto fare delle valutazioni e sia giusto che il club o i dirigenti eventualmente si facciano sentire nelle sedi opportune. Non si deve esporre solo l’allenatore», ha detto il tecnico.

TuttoSport sulle sue parole scrive: “Chiamato in causa sugli episodi arbitrali che nelle ultime gare hanno condizionato le gare dell’Inter, con la dirigenza che però non ha mai alzato la voce a fine partita, Conte ha preferito passare la palla al club. Nessun attacco o polemica, ma il messaggio è partito“.

(Fonte: TS)