Inter, a Bologna per lanciare il messaggio di Conte: “Siamo quelli di prima”

Il tecnico dell'Inter ha avvisato tutti in conferenza: bisogna riprendere da dove ci si era fermati, a partire da oggi coi rossoblù

Andrea Della Sala

Dopo venti giorni l'Inter torna in campo questa sera al Dall'Ara per affrontare il Bologna. La speranza di Conte, ma anche di tutti i sostenitori nerazzurri, è che la squadra riparta come aveva lasciato. L'Inter veniva da 8 vittorie consecutive e serve dare un segnale questa sera per distruggere le residue speranze delle inseguitrici.

"A differenza delle altre, Milan e Juventus su tutte, infatti, Handanovic e soci sono scesi in campo l’ultima volta il 14 marzo, vincendo in casa del Torino, portando a 8 le vittorie consecutive e consolidando il primato in classifica. Insomma, era un’Inter lanciata che si è dovuta fermare a causa di un mini-focolaio di Covid, a cui è seguita la pausa per le nazionali. Il rischio, in questi casi è che un ingranaggio che sta girando alla perfezione si inceppi per mancanza di olio, ovvero di abitudine agonistica", sottolinea il Corriere dello Sport.

"È vero che parte della rosa di Conte ha poi giocato appunto con le nazionali, ma, dovendo attendere l’esito degli ultimi tamponi, solo ieri la truppa ha svolto un allenamento al completo. Insomma, ce n’è abbastanza per arrivare alla trasferta di Bologna con la necessità di dare un messaggio alla nazione: siamo quelli di prima e non ci vogliamo fermare. Il messaggio, tradotto sul campo, evidentemente vuole dire sbancare il Dall’Ara. Conte è il primo a saperlo, che, non a caso, prova a caricare l’ambiente ai suoi", aggiunge il quotidiano.