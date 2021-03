Conte: “Sanchez ha la miglior condizione da quando è all’Inter. Lukaku e Lautaro sanno…”

Non solo Lukaku e Lautaro, Antonio Conte può contare anche su Alexis Sanchez per l'ultima parte del campionato

Non solo Lukaku e Lautaro, Antonio Conte può contare anche su Alexis Sanchez per l'ultima parte del campionato. Il cileno, in gol contro il Genoa, sta attraversando un buon momento di forma come conferma lo stesso tecnico nerazzurro in conferenza stampa. "Ha sicuramente la miglior condizione da quando è all'Inter. Non dimentichiamo che quando è arrivato veniva da anni un po' tribolati, poi ha avuto un problema alla caviglia e lo abbiamo aspettato".